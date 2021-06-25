Зацілована! Дружина Коноплянки похвалилася головною прикрасою

Дружина півзахисника Шахтаря, який пропускає Євро через травму, поділилася зворушливим знімком на відпочинку в Туреччині – красуню з усіх боків атакували її діти

Вікторія Коноплянка / Фото: Instagram

Дружина вінгера Шахтаря Євгена Коноплянки, котрий пропускає Євро-2020 через травму, поділилася зворушливим знімком зі свого відпочинку в турецькому Бодрумі на березі Егейського моря.

Вікторія Коноплянка показала, як її одночасно обіймають і цілують в щічки її діти – 4-річний син Дамір і дочка Злата, якій в серпні виповниться 6 років.

"Найкраща прикраса на моїй шиї", – підписала цей знімок в Instagram Вікторія Коноплянка

Фото зібрало море лайків від дружин інших українських футболістів.

"Любов любовна", – написала Тетяна Макаренко

"Калапузи наші. Чекаємо вас в Одесі", – покликала до себе Тетяна Кравченко

"Солодуни", – не втрималася від мімімішного компліменту Анна Матвієнко

Євген Коноплянка і його дружина Вікторія / Фото: Instagram

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Відзначимо, що дружина 31-річного Євгена Коноплянки Вікторія – майстриня спорту з бадмінтону. Познайомилися вони ще в 2008 році, коли Євген займався в спортінтернаті. А в 2014-му зіграли весілля.

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