"Я дружина була. І брала з тумбочки": обікрали найкращого футболіста Росії

Колишня дружина Андрія Аршавіна не приховує, що обчистила його, але впевнена, що він би її пробачив, якби не свекруха – одкровення брюнетки Аліси

Аршавін і його колишня дружина Аліса

Аліса Казьміна, колишня дружина найкращого російського футболіста XXI століття Андрія Аршавіна, відповіла на звинувачення матері півзахисника в крадіжці великої суми грошей.

Раніше мати ексгравця Зеніту і Арсеналу Аршавіна заявила, що Аліса "шахрайським шляхом витягла з нього мільйон євро".

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"У нас була тумбочка. Ми брали звідти гроші, які, до речі, видавала мама. Зараз все обертається навколо того, що я щось вкрала. Знаєте, що я на це відповім? Я дружина була! Якщо ти любиш, а твоя жінка начехардила такі речі – ну взяла три мільйони і витратила – ти пробачиш! Це ж твоя дружина!"

"На початку стосунків все було прекрасно, він не шкодував грошей. Не звернув би уваги і на ці три мільйони, якби не його мама. Саме свекруха налаштувала Андрія проти мене і звинуватила в крадіжці. Тому не пробачив! Мама не любить ні жінок, ні чоловіків, ні дітей – нікого. У неї було два шлюби. І мрія всього її життя – щоб Андрій був при ній. Вона каже йому, мовляв, ти будеш щасливий, а ці жінки тобі тільки заважають", – поскаржилася Казьміна каналу Краще правду

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