26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
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"Я дружина була. І брала з тумбочки": обікрали найкращого футболіста Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 червня, 10:05
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Колишня дружина Андрія Аршавіна не приховує, що обчистила його, але впевнена, що він би її пробачив, якби не свекруха – одкровення брюнетки Аліси
Аршавін і його колишня дружина Аліса
Аршавін і його колишня дружина Аліса

Аліса Казьміна, колишня дружина найкращого російського футболіста XXI століття Андрія Аршавіна, відповіла на звинувачення матері півзахисника в крадіжці великої суми грошей.

Раніше мати ексгравця Зеніту і Арсеналу Аршавіна заявила, що Аліса "шахрайським шляхом витягла з нього мільйон євро".

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"У нас була тумбочка. Ми брали звідти гроші, які, до речі, видавала мама. Зараз все обертається навколо того, що я щось вкрала. Знаєте, що я на це відповім? Я дружина була! Якщо ти любиш, а твоя жінка начехардила такі речі – ну взяла три мільйони і витратила – ти пробачиш! Це ж твоя дружина!"

"На початку стосунків все було прекрасно, він не шкодував грошей. Не звернув би уваги і на ці три мільйони, якби не його мама. Саме свекруха налаштувала Андрія проти мене і звинуватила в крадіжці. Тому не пробачив! Мама не любить ні жінок, ні чоловіків, ні дітей – нікого. У неї було два шлюби. І мрія всього її життя – щоб Андрій був при ній. Вона каже йому, мовляв, ти будеш щасливий, а ці жінки тобі тільки заважають", – поскаржилася Казьміна каналу Краще правду

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Раніше порноактриса розповіла, як Аршавін і Бистров злякалися групового сексу, коли вона перед початком попросила зробити селфі.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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