Сидорчук на Євро, а його дружина верхи на фламінго – в Кирилівці

Анна Сидорчук дозволила відпочити своїм мізкам і не забула похвалитися спокусливою фігурою на острові Бірючий, який називає найкращим місцем на Землі

Дружина Сергія Сидорчука Анна / Фото: Instagram

Поки Сергій Сидорчук з партнерами по збірній України готується до матчу зі Швецією в 1/8 фіналу Євро, його дружина Анна дозволила собі відпочити в Кирилівці Запорізької області. Якщо, звісно, слово "відпочити" може бути вжите щодо мами, у якої з собою троє маленьких дітей.

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"У кожної людини є місце, де, як то кажуть, її "мізки відпочивають". Для мене це саме тут", – пояснила вибір місця відпочинку Анна Сидорчук

При цьому красуня опублікувала кілька фото в Instagram з острова Бірючий, що підтверджують: щасливіших людей, ніж вона, зараз не знайти.

"Фігура – вогонь!" – пишуть у коментарях під цими фото фоловери Анни Сидорчук

Тим часом чоловік Анни Сидорчук Сергій разом з партнерами по збірній України 29 червня спробує віддячити долі за те, що надала їм шанс пробитися до плей-оф Євро в статусі третьої команди групи. Якщо наша команда обіграє в Глазго шведів, то 3 липня в Римі зіграє в 1/4 фіналу з переможцем пари Англія – Німеччина.

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