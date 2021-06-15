15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Реал знайшов Луніну нове місце роботи

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
15 червня, 10:02
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Український воротар мадридського гранда залишиться в чемпіонаті Іспанії, але, найімовірніше, знову відправиться в оренду – цього разу до скромного Кадіса
Андрій Лунін
Андрій Лунін

22-річний голкіпер Андрій Лунін найближчим часом знову покине іспанський Реал, відправившись в оренду. Інтерес в послугах уродженця Харківської області виявив середняк Ла Ліги – Кадіс. І керівництво "вершкових" не заперечує проти тимчасового відходу українця. Нещодавно Лунін попрощався з Зіданом; при ньому він лише раз вийшов на поле.

Новину про кандидата до збірної України опублікувало іспанське видання Don Balon.

Повідомляють, що Карло Анчелотті готовий відпустити Андрія. Нагадаємо, два тижні тому Реал призначив новим тренером триразового переможця Ліги чемпіонів. Основний страж воріт, бельгієць Тібо Куртуа, впродовж сезону не дав засумніватися в своєму високому рівні.

Цікаво, що до Луніна проявляли інтерес декілька команд з Італії, зокрема, Рома. Однак президент Реала Флорентіно Перес вважає, що наш кіпер ще стане в нагоді і краще його тримати під рукою – в Іспанії. Контракт колишнього футболіста Зорі з Реалом діє ще три роки, його вартість оцінюють в 3 мільйони євро.

Тим часом Роналду спілкується про перехід з трьома грандами.

Згадаймо, як Лунін захищав ворота збірної України в товариському матчі з поляками:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
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Вівторок, 15 червня
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