Реал знайшов Луніну нове місце роботи

Український воротар мадридського гранда залишиться в чемпіонаті Іспанії, але, найімовірніше, знову відправиться в оренду – цього разу до скромного Кадіса

Андрій Лунін

22-річний голкіпер Андрій Лунін найближчим часом знову покине іспанський Реал, відправившись в оренду. Інтерес в послугах уродженця Харківської області виявив середняк Ла Ліги – Кадіс. І керівництво "вершкових" не заперечує проти тимчасового відходу українця. Нещодавно Лунін попрощався з Зіданом; при ньому він лише раз вийшов на поле.

Новину про кандидата до збірної України опублікувало іспанське видання Don Balon.

Повідомляють, що Карло Анчелотті готовий відпустити Андрія. Нагадаємо, два тижні тому Реал призначив новим тренером триразового переможця Ліги чемпіонів. Основний страж воріт, бельгієць Тібо Куртуа, впродовж сезону не дав засумніватися в своєму високому рівні.

Цікаво, що до Луніна проявляли інтерес декілька команд з Італії, зокрема, Рома. Однак президент Реала Флорентіно Перес вважає, що наш кіпер ще стане в нагоді і краще його тримати під рукою – в Іспанії. Контракт колишнього футболіста Зорі з Реалом діє ще три роки, його вартість оцінюють в 3 мільйони євро.

Тим часом Роналду спілкується про перехід з трьома грандами.

Згадаймо, як Лунін захищав ворота збірної України в товариському матчі з поляками: