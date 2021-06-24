26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Євро-2020

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Дружина гравця збірної України мотивує команду на перемогу знімком без нижньої білизни

Олександр Трикіша, Андрій Трофімов
24 червня, 23:47
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Тетяна Макаренко похвалилася відвертим фото в соцмережах, зібравши лайки від чоловіка і інших гравців збірної України. Це такий спосіб підтримати команду на Євро-2020?
Тетяна Макаренко викладає відверті фото в Мережу
Тетяна Макаренко викладає відверті фото в Мережу / Фото: Instagram

Дружина гравця збірної України Євгена Макаренка Тетяна поділилася на своїй сторінці в Instagram дуже пікантним фото. Дівчина сфотографувалася в білому піджаку на голові тіло, забувши надіти нижню білизну.

Ну як після таких фото гравці можуть сконцентруватися на грі? Чи це такий спосіб мотивувати національну команду над перемогу над Швецією. До слова, лайкнули фото чоловік Тетяни Євген, а також Андрій Ярмоленко.

Раніше Тетяна Макаренко поділилася гарячим відео. Поки Євген Макаренко бере участь в Євро-2020, його дружина-брюнетка взяла участь в досить відвертій фотосесії.

Раніше ми писали, хто чекає Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-офф Євро-2020. Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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