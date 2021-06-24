Дружина гравця збірної України мотивує команду на перемогу знімком без нижньої білизни

Тетяна Макаренко похвалилася відвертим фото в соцмережах, зібравши лайки від чоловіка і інших гравців збірної України. Це такий спосіб підтримати команду на Євро-2020?

Тетяна Макаренко викладає відверті фото в Мережу / Фото: Instagram

Дружина гравця збірної України Євгена Макаренка Тетяна поділилася на своїй сторінці в Instagram дуже пікантним фото. Дівчина сфотографувалася в білому піджаку на голові тіло, забувши надіти нижню білизну.

Ну як після таких фото гравці можуть сконцентруватися на грі? Чи це такий спосіб мотивувати національну команду над перемогу над Швецією. До слова, лайкнули фото чоловік Тетяни Євген, а також Андрій Ярмоленко.

Раніше Тетяна Макаренко поділилася гарячим відео. Поки Євген Макаренко бере участь в Євро-2020, його дружина-брюнетка взяла участь в досить відвертій фотосесії.

Раніше ми писали, хто чекає Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-офф Євро-2020. Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату.