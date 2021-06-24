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Евро-2020

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Супруга игрока сборной Украины мотивирует команду на победу снимком без нижнего белья

Александр Трикиша, Андрей Трофимов
24 июня, 23:47
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Татьяна Макаренко похвасталась откровенным фото в соцсетях, собрав лайки от супруга и других игроков сборной Украины. Это такой способ поддержать команду на Евро-2020?
Татьяна Макаренко выкладывает откровенные фото в Сеть
Татьяна Макаренко выкладывает откровенные фото в Сеть / Фото: Instagram

Супруга игрока сборной Украины Евгения Макаренко Татьяна поделилась на своей странице в Instagram очень пикантным фото. Девушка сфотографировалась в белом пиджаке на голове тело, забыв надеть нижнее белье.

Ну как после таких фото игроки могут сконцентрироваться на игре? Или это такой способ мотивировать национальную команду над победу над Швецией. К слову, лайкнули фото супруг Татьяны Евгений, а также Андрей Ярмоленко.

Ранее Татьяна Макаренко поделилась горячим видео. Пока Евгений Макаренко участвует в Евро-2020, его супруга-брюнетка поучаствовала в довольно откровенной фотосессии.

Ранее мы писали, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020. Если команда Шевченко доберется до полуфинала, то может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение на групповом этапе чемпионата.

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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
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