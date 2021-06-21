Поки збірна України страждає: Лунін в еротичній позі з дружиною

Голкіпер мадридського Реала, який не потрапив до заявки національної збірної на чемпіонат Європи, насолоджується романтичним відпочинком на Мальорці

Андрій Лунін і його дружина Анастасія / Фото: Instagram

Поки збірна України страждала в матчі Євро-2020 з Австрією, голкіпер Реала Андрій Лунін, який не потрапив до складу "синьо-жовтих" на турнір, відмінно проводив час на березі Середземного моря.

"Літо. Мальорка. Гарний час з дружиною", – підписав Андрій Лунін в Instagram досить пікантне фото зі своєю дружиною Анастасією, яка в спокусливій позі в червоному бікіні обхопила торс свого коханого ногами.

Нагадаємо, після невдалого минулого сезону український воротар мадридського гранда Андрій Лунін залишиться в чемпіонаті Іспанії, але, швидше за все, знову відправиться в оренду – цього разу в скромний Кадіс.

Дружина воротаря Реалу Андрія Луніна / Фото: Instagram

Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

Читайте також: