21 червня 80’
Україна 0
Австрія 1
21 червня 79’
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Поки збірна України страждає: Лунін в еротичній позі з дружиною

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 20:03
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Голкіпер мадридського Реала, який не потрапив до заявки національної збірної на чемпіонат Європи, насолоджується романтичним відпочинком на Мальорці
Андрій Лунін і його дружина Анастасія
Андрій Лунін і його дружина Анастасія / Фото: Instagram

Поки збірна України страждала в матчі Євро-2020 з Австрією, голкіпер Реала Андрій Лунін, який не потрапив до складу "синьо-жовтих" на турнір, відмінно проводив час на березі Середземного моря.

"Літо. Мальорка. Гарний час з дружиною", – підписав Андрій Лунін в Instagram досить пікантне фото зі своєю дружиною Анастасією, яка в спокусливій позі в червоному бікіні обхопила торс свого коханого ногами.

Нагадаємо, після невдалого минулого сезону український воротар мадридського гранда Андрій Лунін залишиться в чемпіонаті Іспанії, але, швидше за все, знову відправиться в оренду – цього разу в скромний Кадіс.

Дружина воротаря Реалу Андрія Луніна
Дружина воротаря Реалу Андрія Луніна / Фото: Instagram

Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1 (80’)
Дивись на: Трансляція
0:3 (79’)
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22:00
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22:00
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Вівторок, 22 червня
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