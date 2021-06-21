Поки збірна України страждає: Лунін в еротичній позі з дружиною

Поки збірна України страждала в матчі Євро-2020 з Австрією, голкіпер Реала Андрій Лунін, який не потрапив до складу "синьо-жовтих" на турнір, відмінно проводив час на березі Середземного моря.
"Літо. Мальорка. Гарний час з дружиною", – підписав Андрій Лунін в Instagram досить пікантне фото зі своєю дружиною Анастасією, яка в спокусливій позі в червоному бікіні обхопила торс свого коханого ногами.
Нагадаємо, після невдалого минулого сезону український воротар мадридського гранда Андрій Лунін залишиться в чемпіонаті Іспанії, але, швидше за все, знову відправиться в оренду – цього разу в скромний Кадіс.
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