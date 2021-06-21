21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Неймовірні! Дружини футболістів збірної України – в Бухаресті

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 17:35
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З такою підтримкою перемога забезпечена! Повболівати за збірну прилетіли другі половинки Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова
Дружини футболістів збірної України
Дружини футболістів збірної України / Фото: Instagram

Підтримати збірну України в сьогоднішньому матчі з Австрією до Бухареста прилетіли дружини наших футболістів – Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова.

Україна – Австрія: онлайн вирішального матчу на Євро-2020

"Яка у нас класна компанія, дівчата", – підписала в Instagram спільне фото красунь в столиці Румунії Юлія Кривцова

"Українки – найкрасивіші!", "Компанія – бомба-ракета!" – пишуть у коментарях під фото фоловери Кривцової

А дружина воротаря Олександрії, ексзбірника Юрія Паньківа Надія зазначила: "З такою підтримкою – тільки перемога!"

Раніше ми писали, що весь літак українських уболівальників, з дружинами футболістів, затягнув "Червону руту" і "Ще не вмерла" на шляху до Бухареста.

Нагадаємо, початок сьогоднішнього матчу Україна – Австрія в Бухаресті – о 19:00 за київським часом. Нашій збірній, щоб посісти друге місце і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, потрібно не програти.

Україна – Австрія: де дивитися матч Євро-2020 за вихід до плей-оф

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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