Неймовірні! Дружини футболістів збірної України – в Бухаресті

З такою підтримкою перемога забезпечена! Повболівати за збірну прилетіли другі половинки Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова

Дружини футболістів збірної України / Фото: Instagram

Підтримати збірну України в сьогоднішньому матчі з Австрією до Бухареста прилетіли дружини наших футболістів – Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Миколи Матвієнка, Романа Яремчука та Сергія Кривцова.

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"Яка у нас класна компанія, дівчата", – підписала в Instagram спільне фото красунь в столиці Румунії Юлія Кривцова

"Українки – найкрасивіші!", "Компанія – бомба-ракета!" – пишуть у коментарях під фото фоловери Кривцової

А дружина воротаря Олександрії, ексзбірника Юрія Паньківа Надія зазначила: "З такою підтримкою – тільки перемога!"

Раніше ми писали, що весь літак українських уболівальників, з дружинами футболістів, затягнув "Червону руту" і "Ще не вмерла" на шляху до Бухареста.

Нагадаємо, початок сьогоднішнього матчу Україна – Австрія в Бухаресті – о 19:00 за київським часом. Нашій збірній, щоб посісти друге місце і гарантовано вийти до 1/8 фіналу, потрібно не програти.

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