21 июня 80’
Украина 0
Австрия 1
21 июня 79’
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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Евро-2020

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Пока сборная Украины страдает: Лунин в эротической позе с женой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 июня, 20:03
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Голкипер мадридского Реала, не попавший в заявку национальной сборной на чемпионат Европы, наслаждается романтическим отдыхом на Мальорке
Андрей Лунин и его жена Анастасия
Андрей Лунин и его жена Анастасия / Фото: Instagram

Пока сборная Украины мучилась в матче Евро-2020 с Австрией, голкипер Реала Андрей Лунин, не попавший в состав "сине-желтых" на турнир, отлично проводил время на берегу Средиземного моря.

"Лето. Мальорка. Хорошее время с женой", – подписал Андрей Лунин в Instagram довольно пикантное фото со своей супругой Анастасией, которая в соблазнительной позе в красном бикини обхватила торс своего возлюбленного ногами.

Напомним, после невзрачного прошлого сезона украинский вратарь мадридского гранда Андрей Лунин останется в чемпионате Испании, но, скорее всего, снова отправится в аренду – на этот раз в скромный Кадис.

Жена вратаря Реала Андрея Лунина
Жена вратаря Реала Андрея Лунина / Фото: Instagram

Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1 (80’)
Смотри на: Трансляция
0:3 (79’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
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