Ветерану Барселони зламали щелепу і в крові відвезли до лікарні

Півзахисник каталонців Серхіо Бускетс після зіткнення не зміг дограти матч проти Атлетіко у 35 туру чемпіонату Іспанії і закінчив день на прийомі у лікарів

Серхіо Бускетс / Фото: Barcelona FC

Удвічі невдалим вийшов домашній поєдинок 35-го туру чемпіонату Іспанії для півзахисника Барселони Серхіо Бускетса. Мало того, що каталонці не змогли обіграти Атлетіко (0:0)і значно погіршили свої шанси на чемпіонство, так ще і самого футболіста терміново доставили в одну з лікарень міста.

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На 27-й хвилині під час боротьби за м'яч в центрі поля Бускетс зіткнувся головою з захисником мадридців Стефаном Савичем. У Серхіо пішла кров з носа, і його повели за бокову лінію. Повернувся він лише через за хвилин, але незабаром ліг в центрі поля і не зміг продовжити матч.

Замість Бускетса на поле вийшов Ілайша Моріба, а травмованого півзахисника відправили на огляд до однієї з лікарень Барселони. Хавбеку діагностували забій обличчя з переломом верхньої щелепи. У Барселоні уточнили, що стан Бускетса поліпшується, але не назвали термінів відновлення.

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Після 35 турів Барселона займає друге місце в Прімері, відстаючи від Атлетіко на 2 очки – 75 очок проти 77. У Реала – 74 бали, але одна гра в запасі.

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