Ветерану Барселоны сломали челюсть и в крови увезли в больницу

Серхио Бускетс / Фото: Barcelona FC
Вдвойне неудачным получился домашний поединок 35-го тура чемпионата Испании для полузащитника Барселоны Серхио Бускетса. Мало того, что каталонцы не смогли обыграть Атлетико (0:0)и значительно ухудшили свои шансы на чемпионство, так еще и самого футболиста срочно доставили в одну из больниц города.
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На 27-й минуте во время борьбы за мяч в центре поля Бускетс столкнулся головой з защитником мадридцев Стефаном Савичем. У Серхио пошла кровь из носа, и его увели за боковую линию. Вернулся он лишь через несколько минут, но вскоре лег в центре поля и не смог продолжить матч.
Вместо Бускетса на поле вышел Илайш Мориба, а травмированного полузащитника отправили на осмотр в одну из больниц Барселоны. Хавбеку диагностировали ушиб лица с переломом верхней челюсти. В Барселоне уточнили, что состояние Бускетса улучшается, но не назвали сроков восстановления.
После 35 туров Барселона занимает второе место в Примере, отставая от Атлетико на 2 очка – 75 очков против 77. У Реала – 74 балла, но одна игра в запасе.
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