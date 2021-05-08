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Мессі промазав! У матчі Барселона – Атлетіко виграв Реал

8 травня, 19:19

Олег Люлька Олег Люлька

Барселона не зуміла здолати Атлетіко – 0:0. Після гри на "Камп Ноу" "матрацники" залишилися лідерами Примери, але вже в неділю їх можуть наздогнати земляки з Реала

Мессі

Мессі / Фото: Reuters

У чемпіонаті Іспанії відбувся центральний матч 35-го туру. Барселона на Камп Ноу зіграла внічию 0:0 з Атлетіко.

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Цей результат залишив Атлетіко на чолі турнірної таблиці Примери. За три тури до фінішу від "матрацників" на два очки продовжує відставати Барселона.

Тим часом нічия на "Камп Ноу" виявилася на користь Реала – "вершкові" наздоженуть за очками Атлетіко, якщо в неділю обіграють на своєму полі Севілью.

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Відзначимо, що на 27-й хвилині матчу Барселона – Севілья хавбек каталонців Серджіо Бускетс і захисник мадридців Стефан Савич зіткнулися головами в боротьбі за м'яч недалеко від центру поля. Бускетса вивели за межі поля, і повернувся він лише за кілька хвилин. Однак незабаром ліг на газон і не зміг продовжити поєдинок. Замість Бускетса на поле вийшов Ілайша Моріба.

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На 70-й хвилині Барселона забила після розіграшу стандарту. Однак м'яч не був зарахований – VAR показав офсайд у Араухо.

Останній шанс вирвати перемогу Барселона втратила на 90-й хвилині – Мессі з 25 метрів пробив повз "дев'ятку". Можливо, цей промах коштуватиме каталонцям чемпіонства.

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Барселона – Атлетіко – 0:0
Барселона: Тер Штеген – Мінгеса (Араухо, 46), Піке, Лангле – Дест (Роберто, 75), де Йонг, Бускетс (Моріба, 32), Педрі (Дембеле, 75), Альба – Мессі, Грізманн
Атлетіко: Облак – Савич, Феліпе, Ермосо – Тріпп'єр, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 13, Феліш, 67), Карраско – Корреа, Суарес
Попередження: Моріба, 58, Альба, 82, Піке, 82 – Сауль, 35, Феліпе, 46, Коке, 65

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Відзначимо, що сьогодні в Німеччині чемпіоном достроково стала Баварія.

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