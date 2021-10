В Україні забили гол, який не зможуть повторити в кращих лігах світу

У 11 турі чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги Альянс приймав Агробізнес.

Поєдинок пройшов у Сумах і завершився перемогою Альянсу з рахунком – 3:2. Третій гол господарів поля вийшов більш ніж дивним. Раніше ми писали, що у чемпіонаті України забитий гол "п'ятою точкою".

На 84-й хвилині Микола Агапов пробив по воротах, м'яч вдарився об купину і перелетів воротаря Агробізнесу.

"Чи бачили ви коли такі голи?", – з'явився запис в Twitter Альянсу.

