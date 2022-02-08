В Україні розповіли, скільки дали б за перемогу над Росією

Українські футзалісти отримали б не менше 20 тисяч євро кожен – але не судилося

Україна vs Росія на футзальному Євро / Фото: Getty Images

Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико розповів, скільки б отримали гравці нашої збірної, якби у півфіналі чемпіонату Європи у Нідерландах здолали Росію.

Нагадаємо, українські футзалісти з боєм програли росіянам 2:3

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І згодом посіли четверте місце на Євро.

"Були озвучені преміальні за певні завдання – хлопці їх виконали та отримають гроші. Після перемоги над Казахстаном у 1/4 фіналу дуже велика кількість різних підприємців з України – великих та маленьких – знаходили мій номер телефону та писали у соцмережах про готовність надати фінансову підтримку гравцям".

Україна vs Росія / Фото: UEFA.com

"Були й великі бізнесмени, вони попросили не називати себе – дуже великі суми. Ви знаєте, що Росія давала кожному 20 тисяч євро за перемогу над Україною. Гадаю, наші хлопці отримали б не менше, якби досягли позитивного результату", – передає слова Владика Tribuna.com.

ОГЛЯД МАТЧУ УКРАЇНА – РОСІЯ

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Зазначимо, що премії збірної України з великого футболу за вихід до 1/4 фіналу Євро-2020 виявилися значно соліднішими, ніж зараз у футзалістів. Вони склали 2,5 мільйонів євро на команду.

Раніше ми писали про зраду у футзальній збірній України. Один із її лідерів виступає із тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.