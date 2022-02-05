Москалі, трупи та Путін: Росія поскаржилася в УЄФА на Україну

РФС закликала Європейську футбольну спілку порушити справу проти УАФ за кричалки українських фанатів на півфінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу

Українські фанати назвали Путіна х***ом в Амстердамі / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час півфіналу футзального Євро Україна – Росія 2:3 в Амстердамі українські вболівальники на трибунах скандували "Путін – х###о", а також кричалку: "Бий москаля, складайте трупи".

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На думку РФС, Українська асоціація футболу має понести за це покарання.

"Російська футбольна спілка спрямувала звернення до УЄФА з вимогою порушити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу", – наводить ТАРС заяву служби комунікацій РФС.

Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

"Під час матчу, що відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ненависть за національною ознакою і, серед іншого, містили заклики до вбивства російських громадян", – заявляють в РФС.

Зазначимо, що у січні російсько-окупаційні війська вбили на Донбасі чотирьох українських воїнів.