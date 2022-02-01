З тризубом та серпом і молотом на грудях: зрада у збірній України з футзалу

На відміну від збірної України з футболу, куди гравців із чемпіонату Росії не викликають, на футзальну команду "синьо-жовтих" це правило не поширюється

Разуванов у формі збірної України і КПРФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Уже в п'ятницю, 4 лютого, на вболівальників чекає мегаматч в Амстердамі – Україна vs Росія у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу.

Багато українських фанатів, бажаючи нашій збірній "порвати Росію", фаворита цього поєдинку, водночас зізнаються, що їх бентежить наявність у складі збірної України гравця із чемпіонату РФ.

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На восьмому році війни.

Мова про 29-річного нападника Володимира Разуванова, уродженця Макіївки, який виступає нині за самарське Динамо.

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Саме Разуванов, який виступає на клубному рівні в Росії, напередодні своїм голом через усе поле приніс перемогу Україні у чвертьфінальному матчі Євро-2022 із Казахстаном 5:3.

"Я магістр економіки. Закінчив Макіївський економіко-гуманітарний інститут. Можу скласти бізнес план підприємства", – каже про свої неспортивні вміння Разуванов, але тему виступів у країні-агресорі поки що не коментує...

Зазначимо, що до Росії він перебрався з Єнакієвого 2014-го – у рік військового вторгнення Росії на Донбас. А до свого нинішнього клубу, самарського Динамо, Разуванов два роки грав із серпом та молотом на грудях за московський клуб КПРФ, що утримується однойменною російською партією.

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У складі "комуністів" Разуванов став чемпіоном Росії-2020.

Кар'єра Володимира Разуванова з 2014 року

2014 Єнакієвець (Єнакієве, Україна)

2014-2015 Спартак (Москва, РФ)

2015-2017 Прогрес (Глазов, РФ)

2017 Динамо (Москва, РФ)

2018-2020 МФК КПРФ (Москва, РФ)

2020- Динамо (Самара, РФ)

Нагадаємо, що тренер збірної України з футболу Олександр Петраков, на відміну від наставника української футзальної збірної Олександра Косенка, гравців із чемпіонату Росії не викликає принципово.

"Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій... Я зрозумів, що зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може. Залишилося стільки і дітей, і сиріт. Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на цьому етапі – ні. Кажу прямо і відверто", – сказав Петраков.