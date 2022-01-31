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А тепер Росія? Збірна України вийшла у півфінал Євро-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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31 січня, 22:36
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Українські футзалісти продовжують боротьбу за медалі чемпіонату Європи, наша команда обіграла Казахстан у 1/4 фіналу
Україна радіє перемозі
Україна радіє перемозі / Фото: UEFA.com

Продовжує радувати українських уболівальників національна збірна з футзалу. Сьогодні наша команда вийшла у півфінал турніру!

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У чвертьфінальному поєдинку Україна зустрілася із Казахстаном. Поєдинок вийшов валідольним. До 30-ї хвилини українці вели – 3:0. Відзначилися Шотурма, Корсун та Зварич.

Казахстанці пішли на штурм і зуміли відіграти два м'ячі. Останні секунди вийшли наднапруженими, але точні удари Разуванова та Лебідя зняли всі питання про переможця.

Україна – Казахстан – 5:3
Голи: Шотурма (15), Корсун (25), Зварич (30), Разуванов (39), Лебідь (39) – Жуніор (34), Оразов (38), Оразов (40).

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Тепер у півфіналі збірна України зустрінеться із переможцем пари Росія – Грузія .

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