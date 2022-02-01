С трезубцем и серпом и молотом на груди: зрада в сборной Украины по футзалу

В отличие от сборной Украины по футболу, куда игроков из чемпионата России не вызывают, на футзальную команду "сине-желтых" это правило не распространяется

Разуванов в форме сборной Украины и КПРФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже в пятницу, 4 февраля, болельщиков ждет мегаматч в Амстердаме – Украина vs Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу.

Многие украинские фанаты, желая нашей сборной "порвать Россию", фаворита этого поединка, тем не менее признаются, что их смущает наличие в составе сборной Украины игрока из чемпионата РФ.

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На восьмом году войны.

Речь о 29-летнем нападающем Владимире Разуванове, уроженце Макеевки, который сейчас выступает за самарское Динамо.

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Именно Разуванов, выступающий на клубном уровне в России, накануне своим голом через все поле принес победу Украине в четвертьфинальном матче Евро-2022 с Казахстаном 5:3.

"Я магистр экономики. Закончил Макеевский экономико-гуманитарный институт. Могу составить бизнес план предприятия", – говорит о своих неспортивных умениях Разуванов, но тему выступления в стране-агрессоре пока не комментирует...

Отметим, что в Россию он перебрался из Енакиево в 2014-м – в год военного вторжения России на Донбасс. А до своего нынешнего клуба, самарского Динамо, Разуванов два года играл с серпом и молотом на груди за московский клуб КПРФ, содержащийся одноименной российской партией.

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В составе "коммунистов" Разуванов стал чемпионом России-2020.

Карьера Владимира Разуванова с 2014 года

2014 Енакиевец (Енакиево, Украина)

2014-2015 Спартак (Москва, РФ)

2015-2017 Прогресс (Глазов, РФ)

2017 Динамо (Москва, РФ)

2018-2020 МФК КПРФ (Москва, РФ)

2020- Динамо (Самара, РФ)

Напомним, что тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков, в отличие от наставника украинской футзальной сборной Александра Косенко, игроков из чемпионата России не вызывает принципиально.

"Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и ребята молодые. Столько фамилий, столько фотографий... Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Осталось столько и детей, и сирот... Поэтому – нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени... Но на данном этапе – нет. Говорю прямо и откровенно", – сказал Петраков.