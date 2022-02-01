Украина против России! На Евро будет мегабой

Сборная России стала соперником Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, проходящего в Нидерландах

Украина vs Россия / Фото: UEFA.com

В четвертьфинале футзального Евро россияне обыграли Грузию 3:1.

Россия – Грузия – 3:1

Голы: 23' Ниязов, 28' Чишкала, 40' Чишкала – 24', Петри

Реклама

Таким образом именно с Россией Украина сыграет в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме 4 февраля.

Напомним, накануне наши футзалисты одолели в 1/4 финала Казахстан 5:3.

Реклама

Украина празднует выход в полуфинал / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

1/2 финала – 4 февраля, Амстердам

Украина – Россия

Португалия – Испания/Словакия

Финал, матч за третье место – 6 февраля, Амстердам

Реклама

После победы в 1/4 финала игроки сборной Украины спели "Червону руту". Вот бы был повод для этого и после полуфинала!