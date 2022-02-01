Украина против России! На Евро будет мегабой

В четвертьфинале футзального Евро россияне обыграли Грузию 3:1.
Россия – Грузия – 3:1
Голы: 23' Ниязов, 28' Чишкала, 40' Чишкала – 24', Петри
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Таким образом именно с Россией Украина сыграет в полуфинале чемпионата Европы в Амстердаме 4 февраля.
Напомним, накануне наши футзалисты одолели в 1/4 финала Казахстан 5:3.
1/2 финала – 4 февраля, Амстердам
- Украина – Россия
- Португалия – Испания/Словакия
Финал, матч за третье место – 6 февраля, Амстердам
После победы в 1/4 финала игроки сборной Украины спели "Червону руту". Вот бы был повод для этого и после полуфинала!