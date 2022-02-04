Путін – х**ло на федеральному ТБ – безцінно: реакція Мережі на скандування українських фанатів

Збірна України програла Росії у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу, проте зустріч точно запам'ятається завдяки атмосфері на трибунах, яку створили українські вболівальники

Фанати передали привіт Путіну / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

Протягом усього матчу в Амстердамі фанати шалено підтримували нашу команду, вигукуючи всім відомі кричалки та пісні.

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Насамперед уболівальники "передали привіт" президенту РФ Володимиру Путіну, поки той спав на відкритті Олімпіади-2022.

Також уболівальники виконували "Хто не скаче, той москаль", а перед самим фінальним свистком на арені пролунав гімн України.

Але найбільш обговорюваним все ж таки залишився знаменитий заряд харківських футбольних уболівальників "Путін х**ло". Найцікавіше те, що цей матч показували на російському ТБ, тож росіяни змогли повністю насолодитися кричалкою.

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Нагадаємо, що з одним із гравців збірної України стався скандал. Зараз він виступає у складі збірної з тризубом на грудях і водночас грає в Росії, де раніше носив футболку з серпом та молотом.