"В Італії найбільше вразив Де Дзербі". Фонсека у захваті від наставника Шахтаря

Колишній наставник Шахтаря згадав свій період роботи в Серії А та назвав тренерів, чиєю роботою він захоплюється

Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі / Фото: sassuolonews

Паулу Фонсела пробув на тренерському містку Роми два сезони. Під час чемпіонату Італії йому неодноразово доводилося протистояти команді нинішнього тренера "гірників" Роберто Де Дзербі.

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"У Ромі я пережив найскладніший період за останні п'ятнадцять років клубу. Я був один, хоч і Петракі, і Пінто були моїми союзниками". Тренери? Гвардіола – джерело натхнення, також мені дуже подобається робота Тухеля. В Італії я завжди захоплювався Саррі, а також Гасперіні, неймовірно добрими, але відмінними від мене фахівцями. Однак найбільше мене вразив Де Дзербі : він заслужив більшої уваги з боку італійських команд", – цитує слова Фонсекі sassuolonews .

Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Цікаво, що за період своєї роботи в Італії Рома чотири рази зустрічалася із Сассуолою, в яких суперники зберегли паритет. Два поєдинки завершилися внічию (2:0, 0:0) і зразу команди виграли друг в одної з однаковим рахунком 4:2.

Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Нагадаємо, що португальський тренер із 2016 по 2019 роки очолював донецький Шахтар, який тричі приводив до золотих медалей чемпіонату України.

Після роботи з "гірниками" Фонсека очолював італійську Рому , яку залишив після закінчення сезону 2020/21