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"В Італії найбільше вразив Де Дзербі". Фонсека у захваті від наставника Шахтаря

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 листопада, 00:06
В закладинки
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Колишній наставник Шахтаря згадав свій період роботи в Серії А та назвав тренерів, чиєю роботою він захоплюється
Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі
Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі / Фото: sassuolonews

Паулу Фонсела пробув на тренерському містку Роми два сезони. Під час чемпіонату Італії йому неодноразово доводилося протистояти команді нинішнього тренера "гірників" Роберто Де Дзербі.

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"У Ромі я пережив найскладніший період за останні п'ятнадцять років клубу. Я був один, хоч і Петракі, і Пінто були моїми союзниками".

Тренери? Гвардіола – джерело натхнення, також мені дуже подобається робота Тухеля.

В Італії я завжди захоплювався Саррі, а також Гасперіні, неймовірно добрими, але відмінними від мене фахівцями. Однак найбільше мене вразив Де Дзербі : він заслужив більшої уваги з боку італійських команд", – цитує слова Фонсекі sassuolonews .

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Цікаво, що за період своєї роботи в Італії Рома чотири рази зустрічалася із Сассуолою, в яких суперники зберегли паритет. Два поєдинки завершилися внічию (2:0, 0:0) і зразу команди виграли друг в одної з однаковим рахунком 4:2.

Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Роберто Де Дзербі. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Нагадаємо, що португальський тренер із 2016 по 2019 роки очолював донецький Шахтар, який тричі приводив до золотих медалей чемпіонату України.

Після роботи з "гірниками" Фонсека очолював італійську Рому , яку залишив після закінчення сезону 2020/21

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31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
14
11:25
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