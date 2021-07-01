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Фонсека в прольоті! Тоттенгем взяв на роботу іншого тренера

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 липня, 08:47
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Лондонський клуб оголосив про призначення головним тренером колишнього наставника "вовків" Нуну Ешпіріту Санту. Контракт розрахований на два роки
Нуну Ешпіріту Санту очолив Тоттенгем
Нуну Ешпіріту Санту очолив Тоттенгем / Фото: Getty Images

Лондонський Тоттенгем оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став не португальський фахівець Паулу Фонсека, про що повідомлялося раніше – "шпори" очолив його співвітчизник Нуну Ешпіріту Санту.

Угода з тренером розрахована до 2023 року повідомляється на офіційному сайті клубу.

У минулому сезоні Тоттенгем тренував Жозе Моурінью, але після незадовільних результатів він був звільнений, а команду тимчасово очолив Райан Мейсон. У новому сезоні лондонці виступлять в Лізі Конференцій.

Колишній клуб Санту Вулвергемптон фінішував в минулому розіграші Прем'єр-ліги на 13-му місці. Робота португальського тренера ознаменувалася тим, що він привів в команду багато своїх співвітчизників.

До речі, раніше колишній наставник Тоттенгема Жозе Моурінью заявив, що Англія обіграє Україну в чвертьфіналі Євро-2020.

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