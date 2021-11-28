27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"В Италии больше всех поразил Де Дзерби". Фонсека в восторге от наставника Шахтера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 ноября, 00:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший наставник Шахтера вспомнил свой период работы в Серии А и назвал тренеров, чьей работой он восхищается
Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби
Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби / Фото: sassuolonews

Паулу Фонсела пробыл на тренерском мостике Ромы два сезона. Во время чемпионата Италии ему неоднократно приходилось противостоять команде нынешнего тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

Читайте также: Блохин сказал, кому дадут "Золотой мяч"

Реклама

"В Роме я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя и Петраки, и Пинто были моими союзниками.

Тренеры? Гвардиола – источник вдохновения, также мне очень нравится работа Тухеля.

В Италии я всегда восхищался Сарри, а также Гасперини, невероятно хорошими, но отличными от меня специалистами. Однако больше всего меня поразил Де Дзерби: он заслужил большего внимания со стороны итальянских команд", – цитирует слова Фонсеки sassuolonews.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Интересно, что за период своей работы в Италии Рома четыре раза встречалась с Сассуоло, в которых соперники сохранили паритет. Два поединка завершились вничью (2:0, 0:0) и по разу команды выиграли друг у друга с одинаковым счетом 4:2.

Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
Роберто Де Дзерби. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Реклама

Напомним, что португальский тренер с 2016 по 2019 годы возглавлял донецкий Шахтер, который трижды приводил к золотым медалям чемпионата Украины.

После работы с "горняками" Фонсека возглавлял итальянскую Рому, которую покинул по окончании сезона 2020/21.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Львов
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Суббота, 27 ноября
0:2
Смотри на: О матче
0:1
Смотри на:
5:1
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять