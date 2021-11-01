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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

У бойовому складі на Мадрид: Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів із Реалом

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
1 листопада, 16:35
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Делегація донецького Шахтаря вирушила до столиці Іспанії на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів із Реалом
Додо і Вінісіус
Додо і Вінісіус / Фото: Reuters

Тренерський штаб гірників на чолі із Роберто Де Дзербі оголосив заявку команди на цей поєдинок. У списку немає тільки Педріньо та Траоре, які перебувають у лазареті Шахтаря.

Раніше ми писали, що Динамо та Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів.

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Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков.

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Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо.

Зустріч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу 3 листопада та розпочнеться о 19:45.

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Нагадаємо, що у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Києві програв Реалу з рахунком 0:5.

Донецька команда посідає четверте місце у групі D, набравши одне очко у трьох матчах.

Груповий етап

Група D

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