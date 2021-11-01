У бойовому складі на Мадрид: Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів із Реалом

Тренерський штаб гірників на чолі із Роберто Де Дзербі оголосив заявку команди на цей поєдинок. У списку немає тільки Педріньо та Траоре, які перебувають у лазареті Шахтаря.
Раніше ми писали, що Динамо та Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів.
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін.
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Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков.
Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо.
Зустріч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу 3 листопада та розпочнеться о 19:45.
Нагадаємо, що у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Києві програв Реалу з рахунком 0:5.
Донецька команда посідає четверте місце у групі D, набравши одне очко у трьох матчах.
Груповий етап
Група D