В боевом составе на Мадрид: Шахтер объявил заявку на матч Лиги чемпионов с Реалом

Тренерский штаб горняков во главе с Роберто Де Дзерби объявил заявку команды на этот поединок. В списке нет только Педриньо и Траоре, которые находятся в лазарете Шахтера.
Ранее мы писали, что Динамо и Шахтер наиграли на совместный антирекорд в Лиге чемпионов.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
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Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрик, Судаков.
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо.
Встреча пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу 3 ноября и начнется в 19:45.
Напомним, что в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в Киеве проиграл Реалу со счетом 0:5.
Донецкая команда занимает четвертое место в группе D, набрав одно очко в трех матчах.
Групповой этап
Группа D