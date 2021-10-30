Шахтар розгромив Десну перед Реалом (відео)

У поєдинку 13-го туру УПЛ команда Роберто Де Дзербі розібралася з чернігівцями з рахунком 4:1 і тепер у хорошому гуморі вирушить до Мадриду на зустріч Ліги чемпіонів із Реалом
Шахтар - Десна - 4:1 / Фото: Колаж: Сьогодні
Слідом за Динамо, котре обіграло в гостях Маріуполь 3:2, свої три очки у суботньому поєдинку чемпіонату України взяв і Шахтар.
На НСК "Олімпійський" "гірники" розгромили Десну 4:1
ОГЛЯД МАТЧУ
Отже, між лідерами УПЛ, Динамо та Шахтарем збереглася дистанція у три очки.
Зауважимоимо, що Десна, пропустивши на початку зустрічі від Соломона, швидко відігралася – Трубіну забив вихованець Шахтаря Безбородько.
Однак після цього "гірники" всерйоз взялися за справу і завдяки влучним ударам Судакова, Тете та Фернандо довели рахунок до великого – 4:1.
Шахтар – Десна – 4:1
Голи: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 – Безбородько, 23
3 листопада, у середу, Шахтар проведе виїзний поєдинок Ліги чемпіонів із Реалом – нагадаємо, у груповому раунді ЛЧ донеччани ще не вигравали і не забивали.
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