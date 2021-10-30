Шахтер разгромил Десну перед Реалом (видео)

В поединке 13-го тура УПЛ команда Роберто Де Дзерби разобралась с черниговчанами со счетом 4:1 и теперь в хорошем настроении отправится в Мадрид на встречу Лиги чемпионов с Реалом
Шахтер - Десна - 4:1 / Фото: Коллаж: Сегодня
Вслед за Динамо, обыгравшим в гостях Мариуполь 3:2, свои три очка в субботнем поединке чемпионата Украины взял и Шахтер.
На НСК "Олимпийский" "горняки" разгромили Десну 4:1.
Таким образом между лидерами УПЛ, Динамо и Шахтером, сохранилась дистанция в три очка.
Отметим, что Десна, пропустив в начале встречи от Соломона, быстро отыгралась – Трубину забил воспитанник Шахтера Безбородько.
Однако после этого "горняки" всерьез взялись за дело и благодаря точным ударам Судакова, Тете и Фернандо довели счет до крупного – 4:1.
Шахтер – Десна – 4:1
Голы: Соломон, 8, Судаков, 26, Тете, 62, Фернандо, 63 – Безбородько, 23
ВИДЕО ГОЛОВ
3 ноября, в среду, Шахтеру предстоит выездной поединок Лиги чемпионов с Реалом – напомним, в групповом раунде ЛЧ дончане еще не выигрывали и не забивали.
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