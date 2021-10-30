Бенефис капитана: Сидорчук "привез" пенальти и выстрелил дублем

Динамо в гостях добывает волевую победу над Мариуполем и сохраняет за собой первое место в Премьер-лиге
Динамо вновь побеждает в УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
13-й тур чемпионата Украины открыли аутсайдер и лидер УПЛ.
Мы вели онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо, завершившегося победой киевлян 3:2.
ОБЗОР МАТЧА
Поединок начался очень интересно. Уже в первой атаке хозяева поля открыли счет. Сидорчук сыграл рукой в собственной штрафной.
Рефери проверил нарушение правил на VAR и назначил пенальти. Мишнев с 11 метров пробил точно в угол.
Но сразу же капитан Динамо исправил свою оплошность – дальним ударом сравнял счет.
В дальнейшем гости владели инициативой и сумели выйти вперед. Де Пена прострелил в штрафную, откуда в касание пробил Цыганков, но мяч угодил в штангу. А первым на добивании оказался Шапаренко.
А вскоре штанга сыграла уже за Динамо, после удара Микитишина.
Во втором тайме картина на поле не изменилась. Динамо больше атаковало и увеличило свое преимущество. Снова хороший удар прошел у Сидорчука, который отправил мяч в "девятку".
Но последнее слово в матче было за Мариуполем. В компенсированное время Клименко получил классную передачу в штрафной соперника и точно пробил с ближней дистанции!
Мариуполь – Динамо – 2:3
Голы: Мишнев (4, пен.), Клименко (90+2) – Сидорчук (6), Шапаренко (29), Сидорчук (68)
Динамо побеждает и сохраняет первое место в турнирной таблице. Напомним, что мы ведем онлайн матча Шахтер – Десна.
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