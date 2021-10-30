Бенефіс капітана: Сидорчук "привіз" пенальті та вистрілив дублем

Динамо в гостях здобуває вольову перемогу над Маріуполем і зберігає за собою перше місце у Прем'єр-лізі
Динамо знову перемагає в УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
13-й тур чемпіонату України
відкрили аутсайдер та лідер УПЛ.
Ми вели онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо,
який завершився перемогою киян 3:2.
ОГЛЯД МАТЧУ
Поєдинок розпочався дуже цікаво. Вже у першій атаці господарі поля відкрили рахунок. Сидорчук зіграв рукою у власному штрафному майданчику.
Рефері перевірив порушення правил на VAR та призначив пенальті. Мішньов з 11 метрів пробив точно у кут.
Але відразу ж капітан Динамо виправив свою помилку – дальнім ударом зрівняв рахунок.
Надалі гості володіли ініціативою та зуміли вийти вперед. Де Пена прострілив у штрафний майданчик, звідки в дотик пробив Циганков, але м'яч влучив у штангу. А першим на добиванні опинився Шапаренко.
А незабаром штанга зіграла вже за Динамо після удару Микитишина.
У другому таймі картина на полі не змінилася. Динамо більше атакувало та збільшило свою перевагу. Знову добрий удар пройшов у Сидорчука, який відправив м'яч у "дев'ятку".
Але останнє слово у матчі було за Маріуполем. У компенсований час Клименко отримав класну передачу в штрафному майданчику суперника і точно пробив з близьої дистанції!
Маріуполь – Динамо – 2:3
Голи: Мішньов (4, пен.), Клименко (90+2) – Сидорчук (6), Шапаренко (29), Сидорчук (68)
Динамо перемагає та зберігає перше місце у турнірній таблиці. Нагадаємо, що ми ведемо онлайн матчу Шахтар – Десна.
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