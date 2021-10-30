Маріуполь – Динамо: онлайн матчу УПЛ

Лідер української Прем'єр-ліги поїхав у гості до аутсайдера чемпіонату. Дивіться поєдинок УПЛ на нашому сайті
Вдруге за тиждень зіграють між собою Маріуполь та Динамо. У середу команди зустрілися у 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виграло – 2:1.
У суботу, 30 жовтня, Маріуполь та Динамо грають у 13-му турі української Прем'єр-ліги . Поєдинок розпочнеться о 14:00. Ми проводимо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо.
МАРІУПОЛЬ – ДИНАМО
Турнірне становище
Наразі команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Кияни посідають перше місце і борються з Шахтарем за чемпіонство.
А ось Маріуполь впевнено останній. Клубу загрожує виліт до Першої ліги.
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Результати останніх матчів:
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Історія протистояння
Загалом у чемпіонатах України команди провели 46 матчів : 38 перемог Динамо, 6 нічиїх та 2 перемоги Маріуполя.
Але якщо точніше, то на поле команди виходили 45 разів. У 2017 році динамівці через загрози безпеці не поїхали до Маріуполя і їм зарахували технічну поразку.
Натомість рівно 11 років тому Динамо здобуло над Маріуполем свою найбільшу перемогу в УПЛ. 9:0 . Голи забивали: Ярмоленко (11), Гусєв (25), Мілевський (28, 30, 45, 59), Савін (42, автогол), Гільєрме (73), Данило Сілва (77).
Де дивитись
У прямій трансляції поєдинок Маріуполь – Динамо покаже телеканал Футбол 2 .
Хто фаворит
Гості мають без проблем брати три очки, вважають букмекери. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.18, на нічию – 7.1, на перемогу Маріуполя – 13.5.
Імовірність результату зустрічі така: перемога Маріуполя – 7%, нічия – 13%, перемога Динамо – 80%.