Маріуполь – Динамо: онлайн матчу УПЛ

Лідер української Прем'єр-ліги поїхав у гості до аутсайдера чемпіонату. Дивіться поєдинок УПЛ на нашому сайті

Вдруге за тиждень зіграють між собою Маріуполь та Динамо. У середу команди зустрілися у 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виграло – 2:1.

У суботу, 30 жовтня, Маріуполь та Динамо грають у 13-му турі української Прем'єр-ліги . Поєдинок розпочнеться о 14:00. Ми проводимо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо.

МАРІУПОЛЬ – ДИНАМО

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Турнірне становище

Наразі команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Кияни посідають перше місце і борються з Шахтарем за чемпіонство.

А ось Маріуполь впевнено останній. Клубу загрожує виліт до Першої ліги.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 12 10 2 0 31 3 28 32 Забиті 31 Пропущені 3 Різниця 28 Результати останніх матчів: В В Н В В 2 Шахтар Шах 12 9 2 1 31 6 25 29 Забиті 31 Пропущені 6 Різниця 25 Результати останніх матчів: В В Н В В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забиті 21 Пропущені 10 Різниця 11 Результати останніх матчів: П В В В В 4 Зоря Зор 12 7 2 3 24 15 9 23 Забиті 24 Пропущені 15 Різниця 9 Результати останніх матчів: В П В В В 5 Дніпро-1 Дні 12 7 1 4 16 14 2 22 Забиті 16 Пропущені 14 Різниця 2 Результати останніх матчів: П В В П В 6 Олександрія Оле 12 5 4 3 12 10 2 19 Забиті 12 Пропущені 10 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н П Н В П 7 Металіст 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забиті 15 Пропущені 14 Різниця 1 Результати останніх матчів: В В В В Н 8 Верес Вер 12 5 3 4 12 12 0 18 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: В В Н П П 9 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забиті 14 Пропущені 17 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н Н П П В 10 Рух Рух 11 3 3 5 10 14 -4 12 Забиті 10 Пропущені 14 Різниця -4 Результати останніх матчів: Н В П П Н 11 Колос Кол 11 3 2 6 7 17 -10 11 Забиті 7 Пропущені 17 Різниця -10 Результати останніх матчів: П П В П В 12 Минай Мин 11 1 5 5 8 14 -6 8 Забиті 8 Пропущені 14 Різниця -6 Результати останніх матчів: Н Н П П П 13 Інгулець Інг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П Н П П 14 Львів Льв 12 1 4 7 8 20 -12 7 Забиті 8 Пропущені 20 Різниця -12 Результати останніх матчів: Н П П В Н 15 Чорноморець Чор 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забиті 12 Пропущені 26 Різниця -14 Результати останніх матчів: Н П П Н П 16 Маріуполь Мар 12 1 1 10 13 29 -16 4 Забиті 13 Пропущені 29 Різниця -16 Результати останніх матчів: П П П П П

Історія протистояння

Загалом у чемпіонатах України команди провели 46 матчів : 38 перемог Динамо, 6 нічиїх та 2 перемоги Маріуполя.

Але якщо точніше, то на поле команди виходили 45 разів. У 2017 році динамівці через загрози безпеці не поїхали до Маріуполя і їм зарахували технічну поразку.

Натомість рівно 11 років тому Динамо здобуло над Маріуполем свою найбільшу перемогу в УПЛ. 9:0 . Голи забивали: Ярмоленко (11), Гусєв (25), Мілевський (28, 30, 45, 59), Савін (42, автогол), Гільєрме (73), Данило Сілва (77).

Де дивитись

У прямій трансляції поєдинок Маріуполь – Динамо покаже телеканал Футбол 2 .

Хто фаворит

Гості мають без проблем брати три очки, вважають букмекери. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.18, на нічию – 7.1, на перемогу Маріуполя – 13.5.

Імовірність результату зустрічі така: перемога Маріуполя – 7%, нічия – 13%, перемога Динамо – 80%.