Остановят ли Мариуполь и Десна грандов: расписание и результаты 13-го тура УПЛ

30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Остановят ли Мариуполь и Десна грандов: расписание и результаты 13-го тура УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
30 октября, 10:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Динамо и Шахтер проведут репетицию перед матчами Лиги чемпионов против Барселоны и Реала
Киев снова играет в Мариуполе
Киев снова играет в Мариуполе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

13-й тур чемпионата Украины растянулся на три дня – с субботы по понедельник. Второй раз за неделю Динамо сыграет в Мариуполе. А Шахтер будет принимает всегда готовую дать бой любому сопернику Десну.

Чемпионат Украины
смотрите на olltv
Смотреть

Суббота, 30 октября

Реклама

14:00. Мариуполь – Динамо
Онлайн матча
ТВ: Футбол 2
Котировки: 14.00 – 7.10 – 14.00

17:00. Шахтер – Десна
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.27 – 5.90 – 11.00

19:30. Ингулец – Верес
ТВ: Футбол 2
Котировки: 2.39 – 3.00 – 3.30

Реклама

Воскресенье, 31 октября

14:00. Колос – Львов
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10

17:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18

Реклама

19:30. Металлист 1925 – Заря
ТВ: Футбол 1
Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понедельник, 1 ноября

17:00. Днепр-1 – Минай
ТВ: УНИАН
Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Черноморец
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80

Турнирное положение

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
12
10
2
0
31
3
28
32
Забитые 31
Пропущеные 3
Разница 28
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
12
9
2
1
31
6
25
29
Забитые 31
Пропущеные 6
Разница 25
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
12
7
3
2
21
10
11
24
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П В В В В
4
Заря Заря Зар
12
7
2
3
24
15
9
23
Забитые 24
Пропущеные 15
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
12
7
1
4
16
14
2
22
Забитые 16
Пропущеные 14
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В П В
6
Александрия Александрия Але
12
5
4
3
12
10
2
19
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
12
6
1
5
15
14
1
19
Забитые 15
Пропущеные 14
Разница 1
Результаты последних матчей: В В В В Н
8
Верес Верес Вер
12
5
3
4
12
12
0
18
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Десна Десна Дес
12
5
3
4
14
17
-3
18
Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П П В
10
Рух Рух Рух
11
3
3
5
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П П Н
11
Колос Колос Кол
11
3
2
6
7
17
-10
11
Забитые 7
Пропущеные 17
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В П В
12
Минай Минай Мин
11
1
5
5
8
14
-6
8
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: Н Н П П П
13
Ингулец Ингулец Инг
11
2
2
7
9
22
-13
8
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П П
14
Львов Львов Льв
12
1
4
7
8
20
-12
7
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: Н П П В Н
15
Черноморец Черноморец Чер
12
1
4
7
12
26
-14
7
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
12
1
1
10
13
29
-16
4
Забитые 13
Пропущеные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Мариуполь

Сегодня

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

Сегодня

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять