Остановят ли Мариуполь и Десна грандов: расписание и результаты 13-го тура УПЛ

Динамо и Шахтер проведут репетицию перед матчами Лиги чемпионов против Барселоны и Реала
Киев снова играет в Мариуполе / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
13-й тур чемпионата Украины растянулся на три дня – с субботы по понедельник. Второй раз за неделю Динамо сыграет в Мариуполе. А Шахтер будет принимает всегда готовую дать бой любому сопернику Десну.
Суббота, 30 октября
14:00. Мариуполь – Динамо
Онлайн матча
ТВ: Футбол 2
Котировки: 14.00 – 7.10 – 14.00
17:00. Шахтер – Десна
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.27 – 5.90 – 11.00
19:30. Ингулец – Верес
ТВ: Футбол 2
Котировки: 2.39 – 3.00 – 3.30
Воскресенье, 31 октября
14:00. Колос – Львов
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10
17:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18
19:30. Металлист 1925 – Заря
ТВ: Футбол 1
Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84
Понедельник, 1 ноября
17:00. Днепр-1 – Минай
ТВ: УНИАН
Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90
19:30. Ворскла – Черноморец
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80
Турнирное положение
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