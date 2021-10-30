Мариуполь – Динамо: онлайн матча УПЛ

Лидер украинской Премьер-лиги поехал в гости к аутсайдеру чемпионата. Смотрите поединок УПЛ на нашем сайте

Второй раз за неделю сыграют между собой Мариуполь и Динамо. В среду команды встретились в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо выиграло – 2:1.

В субботу, 30 октября, Мариуполь и Динамо играют в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Поединок начнется в 14:00. Мы проводим мультимедийную онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.

МАРИУПОЛЬ – ДИНАМО

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Турнирное положение

Сейчас команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Киевляне занимают первое и место и сражаются с Шахтером за чемпионство.

А вот Мариуполь уверенно последний. Клубу грозит вылет в Первую лигу.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 12 10 2 0 31 3 28 32 Забитые 31 Пропущеные 3 Разница 28 Результаты последних матчей: В В Н В В 2 Шахтер Шах 12 9 2 1 31 6 25 29 Забитые 31 Пропущеные 6 Разница 25 Результаты последних матчей: В В Н В В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забитые 21 Пропущеные 10 Разница 11 Результаты последних матчей: П В В В В 4 Заря Зар 12 7 2 3 24 15 9 23 Забитые 24 Пропущеные 15 Разница 9 Результаты последних матчей: В П В В В 5 Днепр-1 Дне 12 7 1 4 16 14 2 22 Забитые 16 Пропущеные 14 Разница 2 Результаты последних матчей: П В В П В 6 Александрия Але 12 5 4 3 12 10 2 19 Забитые 12 Пропущеные 10 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П Н В П 7 Металлист 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В В Н 8 Верес Вер 12 5 3 4 12 12 0 18 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забитые 14 Пропущеные 17 Разница -3 Результаты последних матчей: Н Н П П В 10 Рух Рух 11 3 3 5 10 14 -4 12 Забитые 10 Пропущеные 14 Разница -4 Результаты последних матчей: Н В П П Н 11 Колос Кол 11 3 2 6 7 17 -10 11 Забитые 7 Пропущеные 17 Разница -10 Результаты последних матчей: П П В П В 12 Минай Мин 11 1 5 5 8 14 -6 8 Забитые 8 Пропущеные 14 Разница -6 Результаты последних матчей: Н Н П П П 13 Ингулец Инг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П П Н П П 14 Львов Льв 12 1 4 7 8 20 -12 7 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: Н П П В Н 15 Черноморец Чер 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забитые 12 Пропущеные 26 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П П Н П 16 Мариуполь Мар 12 1 1 10 13 29 -16 4 Забитые 13 Пропущеные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П П П П П

История противостояния

Всего в чемпионатах Украины команды провели 46 матчей: 38 побед Динамо, 6 ничьих и 2 победы Мариуполя.

Но если быть точнее, то на поле команды выходили 45 раз. В 2017 году динамовцы из-за угроз безопасности не поехали в Мариуполь и им засчитали техническое поражение.

Зато ровно 11 лет назад Динамо добыло над Мариуполем свою самую крупную победу в УПЛ – 9:0. Голы забивали: Ярмоленко (11), Гусев (25), Милевский (28, 30, 45, 59), Савин (42, автогол), Гильерме (73), Данило Силва (77).

Где смотреть

В прямой трансляции поединок Мариуполь – Динамо покажет телеканал Футбол 2.

Кто фаворит

Гости должны без проблем брать три очка, так считают букмекеры. Коэффициент на победу Динамо – 1.18, на ничью – 7.1, на победу Мариуполя – 13.5.

Вероятность исхода встречи такая: победа Мариуполя – 7%, ничья – 13%, победа Динамо – 80%.