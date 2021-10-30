Шахтер – Десна: онлайн матча УПЛ

Гранд украинского футбола против амбициозного середнячка. Следите за матчем чемпионата Украины на нашем сайте
30 октября, в субботу, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матча 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий Шахтер принимает черниговскую Десну.
Начало встречи в 17:00. Мы проводим мультимедийную онлайн-трансляцию матча Шахтер – Десна.
ШАХТЕР – ДЕСНА
Турнирное положение
Перед 13-м туром "горняки" отставали на три очка от лидирующего Динамо. А вот черниговский клуб не слишком удачно начал этот сезон. Команда пока не может выиграть четыре матча подряд и находится в середине УПЛ.
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История противостояния
Всего Шахтер и Десна в чемпионате Украины сыграли 8 матчей. Семь побед у донецкого клуба, еще одна встреча завершилась вничью.
Смотрите, как играли предыдущий свой матч эти команды:
Где смотреть
В прямой трансляции матч Шахтер – Десна можно посмотреть на телеканале Футбол 1.
Кто фаворит
Хозяева поля должны выиграть без видимых проблем, именно так считают букмекеры. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.9, на победу Десны – 12.00.
Вероятность исхода: победа Шахтера – 76%, ничья – 16%, Десна – 8%.
Напомним, что сегодня состоится еще один поединок УПЛ. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.