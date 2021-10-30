Шахтер – Десна: онлайн матча УПЛ

Гранд украинского футбола против амбициозного середнячка. Следите за матчем чемпионата Украины на нашем сайте

30 октября, в субботу, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матча 13-го тура чемпионата Украины по футболу. Донецкий Шахтер принимает черниговскую Десну.

Начало встречи в 17:00. Мы проводим мультимедийную онлайн-трансляцию матча Шахтер – Десна.

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ШАХТЕР – ДЕСНА

Турнирное положение

Перед 13-м туром "горняки" отставали на три очка от лидирующего Динамо. А вот черниговский клуб не слишком удачно начал этот сезон. Команда пока не может выиграть четыре матча подряд и находится в середине УПЛ.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 12 10 2 0 31 3 28 32 Забитые 31 Пропущеные 3 Разница 28 Результаты последних матчей: В В Н В В 2 Шахтер Шах 12 9 2 1 31 6 25 29 Забитые 31 Пропущеные 6 Разница 25 Результаты последних матчей: В В Н В В 3 Ворскла Вор 12 7 3 2 21 10 11 24 Забитые 21 Пропущеные 10 Разница 11 Результаты последних матчей: П В В В В 4 Заря Зар 12 7 2 3 24 15 9 23 Забитые 24 Пропущеные 15 Разница 9 Результаты последних матчей: В П В В В 5 Днепр-1 Дне 12 7 1 4 16 14 2 22 Забитые 16 Пропущеные 14 Разница 2 Результаты последних матчей: П В В П В 6 Александрия Але 12 5 4 3 12 10 2 19 Забитые 12 Пропущеные 10 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П Н В П 7 Металлист 1925 Мет 12 6 1 5 15 14 1 19 Забитые 15 Пропущеные 14 Разница 1 Результаты последних матчей: В В В В Н 8 Верес Вер 12 5 3 4 12 12 0 18 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Десна Дес 12 5 3 4 14 17 -3 18 Забитые 14 Пропущеные 17 Разница -3 Результаты последних матчей: Н Н П П В 10 Рух Рух 11 3 3 5 10 14 -4 12 Забитые 10 Пропущеные 14 Разница -4 Результаты последних матчей: Н В П П Н 11 Колос Кол 11 3 2 6 7 17 -10 11 Забитые 7 Пропущеные 17 Разница -10 Результаты последних матчей: П П В П В 12 Минай Мин 11 1 5 5 8 14 -6 8 Забитые 8 Пропущеные 14 Разница -6 Результаты последних матчей: Н Н П П П 13 Ингулец Инг 11 2 2 7 9 22 -13 8 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: П П Н П П 14 Львов Льв 12 1 4 7 8 20 -12 7 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: Н П П В Н 15 Черноморец Чер 12 1 4 7 12 26 -14 7 Забитые 12 Пропущеные 26 Разница -14 Результаты последних матчей: Н П П Н П 16 Мариуполь Мар 12 1 1 10 13 29 -16 4 Забитые 13 Пропущеные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П П П П П

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История противостояния

Всего Шахтер и Десна в чемпионате Украины сыграли 8 матчей. Семь побед у донецкого клуба, еще одна встреча завершилась вничью.

Смотрите, как играли предыдущий свой матч эти команды:

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Где смотреть

В прямой трансляции матч Шахтер – Десна можно посмотреть на телеканале Футбол 1.

Кто фаворит

Хозяева поля должны выиграть без видимых проблем, именно так считают букмекеры. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.9, на победу Десны – 12.00.

Вероятность исхода: победа Шахтера – 76%, ничья – 16%, Десна – 8%.

Напомним, что сегодня состоится еще один поединок УПЛ. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.