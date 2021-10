Нова рок-зірка! Воротар Шахтаря вразив своїм виступом у шоу "Маска"

Футболіст збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов відкрив нову грань свого таланту

Андрій Пятов взяв участь у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

37-річний воротар виступив у популярному шоу "Маска" на телеканалі Україна. Знаменитому голкіперу "гірників" вдалося спантеличити глядачів і зіркових детективів.

Наприкінці другого випуску, який вийшов в ефір у суботу 30 жовтня, стало відомо, хто переховувався у костюмі Грифона. Неймовірний міфічний герой вразив зіркових детективів своїм фантастичним костюмом вагою 20 кілограмів. На сцені шоу учасник виконав хіт We Will Rock You гурту Queen.

Настя Каменських припустила, що там можуть бути Станіслав Боклан, Дмитро Гордон чи Олександр Усик. А Олег Винник помітив незвичайний мікрофон героя, порівнявши його із знаменитими вилами політика Олега Ляшка.

Найближчим до розгадки був Андрій Данилко , який звернув увагу на жести героя і припустив, що це може бути спортсмен.

"Співає Грифон нормально, але все-таки мені здається, що це спортсмен. Тому що під час виступу він руками робив рухи, як уболівальники на футбольному матчі", – сказав Данилко.

Яким сюрпризом стало для глядачів розсекречене ім'я знаменитості. У костюмі Грифона переховувався воротар збірної України та футбольного клубу Шахтар Андрій Пятов.

"Я дійсно ніколи не співав і не виявляв інтерес до вокалу, навіть у караоке. Це абсолютно новий для мене досвід. Але в глибині душі я мріяв потрапити в таке грандіозне шоу, тим більше з такими чудовими людьми, мати можливість попрацювати з професіоналами. Ми, спортсмени, футболісти дуже сором'язливі. Але участь у цьому проекті допомогла мені розкритися", – заявив Пятов.

Зазначимо, щосуботи на телеканалі Україна виходить шоу "Маска", суть якого – вгадати знаменитість, що ховається під екстравагантним костюмом.

Нагадаємо, що 37-річний Андрій Пятов учасник трьох чемпіонатів Європи (2012, 2016, 2020) та чемпіонату світу 2006. У складі донецького Шахтаря він десять разів ставав чемпіоном України та виграв вісім Кубків України. У 2009 році Пятов став володарем Кубку УЕФА.

Андрій Пятов та Даріо Срна з Кубком УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

