Підуть троє! Миколенко назвав гравців Динамо, які поїдуть до Європи

Захисник Евертона Віталій Миколенко нещодавно обмінявся подарунками з Олександром Усиком.
А тепер спрогнозував, хто із футболістів київського Динамо найближчим часом переїде до європейського клубу.
"Напевно, назву трьох – Циганков, Шапаренко і Бущан", – заявив Миколенко в інтерв'ю каналу Влади Седан на YouTube.
Нагадаємо, першого дня нового року 22-річний захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко офіційно став гравцем клубу з Ліверпуля.
Далі по темі
За 4,5 року в Евертоні Миколенко заробить близько 500 млн гривень, за іншими даними – понад мільярд.
Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).