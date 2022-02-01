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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Уйдут трое! Миколенко назвал игроков Динамо, которые уедут в Европу

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 09:24
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Новичок Эвертона уверен, что самые большие шансы перебраться в европейский чемпионат у Цыганкова, Шапаренко и Бущана
Их ждет Европа - Бущан, Шапаренко, Цыганков
Их ждет Европа - Бущан, Шапаренко, Цыганков / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитник Эвертона Виталий Миколенко недавно обменялся подарками с Александром Усиком.

А теперь спрогнозировал, кто из футболистов киевского Динамо в ближайшее время переедет в европейский клуб.

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"Наверное, назову троих – Цыганков, Шапаренко и Бущан", – заявил Миколенко в интервью каналу Влады Седан на YouTube.

Напомним, в первый день нового года 22-летний защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко официально стал игроком клуба из Ливерпуля.

Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона
Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: REUTERS

За 4,5 года в Эвертоне Миколенко заработает около 500 млн гривен, по другим данным – свыше миллиарда.

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Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

Миколенко перешел в Эвертон
Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"

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