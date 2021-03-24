Україна вбивають у Франції! Рефері зарахував гол з офсайду

Команди зустрічаються у відборі на ЧС-2022

У ці хвилини збірна України грає відбірковий матч чемпіонату світу з футболу 2022 року. Граємо у Франції з діючими чемпіонами світу. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна.

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Господарі поля відкрили рахунок на 19-й хвилині. Антуан Грізманн шикарним ударом закрутив у дальню "дев'ятку". Все б нічого, але Бенжамен Павар, який зробив гольовий пас, був перед цим в офсайді. Судіть самі:

На жаль, система відеодопомоги арбітрам (VAR) на матчі не працює. Обслуговує зустріч німецька бригада на чолі з Тобіасом Штілером.

Раніше ми писали, що капітаном збірної України в матчі з Францією став Зінченко. Олександр – 29-й, хто отримав капітанську пов'язку в історії "синьо-жовтих".

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До речі, один матч відбору на ЧС-2022 вже завершився. Збірна Туреччини обіграла команду Нідерландів – 4:2.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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