Бурак став героєм першого відбіркового матчу ЧС-2022. Як це було

Європа почала боротьбу за путівки на чемпіонат світу 2022 року. Перший матч в європейській кваліфікації пройшов в Стамбулі. Ми вели онлайн поєдинку Туреччина – Нідерланди.

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В українських уболівальників був свій інтерес до матчу, адже Нідерланди – наш перший суперник на Євро-2020. Ну, якщо їм Туреччина змогла накидати чотири м'ячі, чим ми гірші.

Голландці вважалися явними фаворитами зустрічі, але вже до 50-ї хвилини горіли в три м'ячі. Потім за хвилину забили двічі. Але в цей вечір феєрив Бурак Їлмаз. Форвард "Лілля" оформив хет-трик. Що тут описувати, краще подивіться огляд цього приголомшливого матчу.

Туреччина – Нідерланди – 4:2

Голи: Їлмаз (15, 36, пен., 82), Чалханоглу (48) – Классен (76), де Йонг (77)

На 90+4 хвилині Депай не реалізував пенальті

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Нагадаємо, що з цими командами в одній групі також Норвегія, Чорногорія, Латвія і Гібралтар.

Сьогодні у відборі на ЧС-2022 стартує і збірна України. Ми ведемо онлайн матчу Франція – Україна. Також рекомендуємо дивитися наш стрім поєдинку на "Стад де Франс":

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