Украину убивают во Франции! Рефери засчитал гол из офсайда

Команды встречаются в отборе на ЧМ-2022

В эти минуты сборная Украины играет отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года. Играем во Франции с действующими чемпионами мира. Смотрите онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

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Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте. Антуан Гризманн шикарнейшим ударом закрутил в дальнюю "девятку". Все бы ничего, но Бенжамен Павар, который сделал голевой пас, был перед этим в офсайде. Судите сами:

К сожалению, cистема видеопомощи арбитрам (VAR) на матче не работает. Обслуживает встречу немецкая бригада во главе с Тобиасом Штилером.

Ранее мы писали, что капитаном сборной Украины в матче с Францией стал Зинченко. Александр – 29-й, кто получил капитанскую повязку в истории "сине-желтых".

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Кстати, один матч отбора на ЧМ-2022 уже завершился. Сборная Турции обыграла команду Нидерландов – 4:2.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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