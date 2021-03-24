Українська
$ 27,73
32,93
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украину убивают во Франции! Рефери засчитал гол из офсайда

24 марта, 22:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды встречаются в отборе на ЧМ-2022

В эти минуты сборная Украины играет отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года. Играем во Франции с действующими чемпионами мира. Смотрите онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

Реклама

Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте. Антуан Гризманн шикарнейшим ударом закрутил в дальнюю "девятку". Все бы ничего, но Бенжамен Павар, который сделал голевой пас, был перед этим в офсайде. Судите сами:

К сожалению, cистема видеопомощи арбитрам (VAR) на матче не работает. Обслуживает встречу немецкая бригада во главе с Тобиасом Штилером.

В тренде
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида

Ранее мы писали, что капитаном сборной Украины в матче с Францией стал Зинченко. Александр – 29-й, кто получил капитанскую повязку в истории "сине-желтых".

Реклама

Кстати, один матч отбора на ЧМ-2022 уже завершился. Сборная Турции обыграла команду Нидерландов – 4:2.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол
Футболисты
Футболисты "Ювентуса" снялись в ролике ParimatchФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять