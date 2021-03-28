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Україна – Фінляндія: прогноз коментатора на матч кваліфікації ЧС-2022

28 березня, 13:31

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Господарі повинні перемогти менш сильного суперника

Сьогодні в Старому Світі проходять чергові 15 поєдинків відбору на мундіаль. На нашому сайті стартував Україна – Фінляндія онлайн. "Синьо-жовті" зіграють другий офіційний матч у 2021 році.

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Після вдалого матчу у Франції і набраного одного очка команда Андрія Шевченка зобов'язана налаштуватися на перемогу над більш слабким суперником, уникнувши будь-якої недооцінки.

Зможе взяти участь у цьому поєдинку і Артем Довбик. В цілому ж дуже цікаво, якою буде ротація в нашій головній команді країни і чи збереже тренерський штаб стартову схему з трьома центральними захисниками, враховуючи втрати на флангах атаки. Або ж ми побачимо звичні фланги з Коноплянкою і Ярмоленком, незважаючи на втрату ігрової практики першим і недавню травму другого, через яку він не потрапив в заявку у Франції.

Дізнавайтеся розклад і результати матчів відбору на ЧС-2022 у неділю, 28 березня.

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Збірна Фінляндії напередодні розписала бойову нічию з Боснією і Герцеговиною (2:2). Теему Пуккі, який виступає в Чемпіоншипі за "Норвіч" і перебуває у відмінній формі, цього разу вистрілив дублем. В цілому ж у Маркку Канерви зібрана збалансована і компактна команда, яка вже чимало років грає разом.

Між собою збірні України та Фінляндії зустрічалися у відборі на попередній чемпіонат світу, тоді в обох матчах наша команда здобула непрості перемоги (1:0 і 2:1), але на мундіаль не вийшли ні ми, ні вони.

Ставка. Думаю, команда Андрія Шевченка повинна перемогти. Можливо, переможе і не пропустить.

Тим часом Шевченко розповів, як гратиме з Фінляндією.

Згадаймо, як фіни торік у гостях перемагали команду Болгарії:

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Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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