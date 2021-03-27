"Не час для експериментів": Шевченко розповів, як гратиме з Фінляндією

Збірна України продовжує березневий марафон відбіркових матчів чемпіонату світу 2022 року. В середу Україна зіграла внічию з Францією, а вже в неділю у нашої команди поєдинок проти Фінляндії.

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Напередодні зустрічі головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію.

- Артем Довбик не літав до Франції, готувався до матчу тут. Є ймовірність того, що завтра ми його побачимо?

- Ми проведемо сьогоднішнє тренування, подивимося, в якому стані хлопці. У нас достатня лавка. Уже сьогодні визначимося з тією групою гравців, які потраплять завтра до заявки. Довбик – один з гравців, які зараз готуються до матчу. Рішення ми приймемо потім.

- Дмитра Різника не було в заявці на матч з Францією. Яка ймовірність того, що і найближчі два матчі він пропустить?

- Ми викликали велику кількість гравців, в тому числі більше воротарів. Це непросте завдання – залишати гравців поза заявкою. Рішення я прийматиму сьогодні ввечері. Я задоволений грою команди, і воротар зіграв дуже добре. Сьогодні ввечері потрібно буде прийняти рішення.

- Під час попереднього циклу матчів збірної ви дали шанс кожному з воротарів. Чи не плануєте сьогодні зробити те ж саме? Чи зараз вже не час для експериментів?

- Однозначно ви маєте рацію, зараз вже не час для експериментів. Для цього є товариські матчі. Зараз ми вибиратимемо найкращого гравця, який краще готовий і в кращій психологічній формі.

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- Попередні два матчі зі збірною Фінляндії закінчилися перемогами, але вони були непростими. Зараз у команди дуже непростий графік матчів, важливо, щоб гравці не назбирали перебір жовтих карток. Чи буде завтра більше обережної гри, без карток?

- Збірна Фінляндії заслуговує дуже великої уваги і поваги. Ця команда показує дуже гарні результати протягом декількох років, вони пройшли кваліфікацію і потрапили на Євро-2020. Це збалансована команда, в якій багато хороших виконавців.

Ми ставимося до неї серйозно, знаємо їхні сильні сторони. У нас є план на гру, ми розуміємо, що матч буде непростим, ми це розуміємо і знаємо. З власного досвіду я знаю, що в такому матчі буде багато боротьби та єдиноборств. І хто виграє більше боротьби – той буде ближче до успіху.

Дивіться, як Україна грала проти Франції:

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