Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу

Сьогодні в Європі проходять 15 поєдинків кваліфікації футбольного мундіаля. Дізнавайтеся розклад і результати матчів відбору на ЧС-2022 у неділю. Збірна України в своїй другій грі бере суперників з Фінляндії на НСК "Олімпійський в Києві.

Наш сайт веде онлайн-трансляцію з іскрометними коментарями, яскравими фотографіями і відео найцікавіших моментів дуелі.

Україна – Фінляндія

Розклади перед боєм. Підопічні Андрія Шевченка натхнені нічиєї у Франції, але сьогодні їх чекає дуже непростий суперник. Свою силу фіни показали, вперше в історії пробившись до фінальної частини чемпіонату Європи (нехай там і збільшилася кількість учасників). А в першому турі скандинави дали бій збірній Боснії та Герцеговини і взяли в гостях одне очко – 2:2. Дивіться огляд того поєдинку.

Українці ж спробують згадати смак перемог. Адже в останніх трьох зустрічах наші програли Польщі та Німеччини і розійшлися мировою з французами. При цьому, нагадаємо, Андрій Ярмоленко не зіграє за збірну через травму.

В особистих зустрічах у відборі на чемпіонат світу-2018 "синьо-жовті" двічі перемагали, але обидва рази з мінімальною різницею в рахунку. В Одесі – 1:0, у гостях – 2:1. Згадаймо, як це було в Тампере в червні 2017-го.

Суддя матчу – румун Іштван Ковач. З нашою збірної він перетинався лише восени 2014 року, коли в товариській зустрічі підопічні Михайла Фоменка обіграли Молдову – 1:0.

Зірка суперника

Найбільшу увагу у команди Фінляндії привертає до себе форвард Теему Пуккі, котрому завтра виповниться 31 рік. І нехай гравець "Норвіча" виступає лише у другому англійському дивізіоні, його 22 голи в 34 іграх цього сезону за клуб не можуть не вражати. До того ж в кваліфікації Євро-2020 хлопець встановив історичний рекорд збірної за голами в відбірковому турнірі, 10 раз розписавшись у воротах суперників. Раніше він виступав за "Севілью", "Шальке", "Селтік" і "Брондбю".

Прогнози

Букмекерські контори віддають перевагу збірній України, хоча і не явну. Коефіцієнт на перемогу господарів – близько 1.70, на гостей – 5.80, на нічию – 3.75. У поєдинку заб'ють, швидше за все, не більше двох м'ячів.

Найпопулярніші рахунки – 1:0 (коеф. – 5.80), 2:0 (7.00) і 1:1 (7.30). Найімовірніший автор голу – Роман Яремчук (коеф. – 3.00). На Пуккі можна поставити за 4.00.

/ Фото: Reuters

Де дивитися

На українському телебаченні матч в прямому ефірі покажуть два канали: загальнонаціональний "Україна" і спеціалізований "Футбол 1". Початок трансляції – о 21:35. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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