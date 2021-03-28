Расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье: Украина – Финляндия и другие

В воскресенье продолжается отборочная кампания на мундиаль-2022. Сборная Украины после почетной ничьей во Франции принимает в Киеве команду Финляндии. Всего же в Старом Свете запланировано 15 поединков в шести группах: в трех – по три игры, еще в трех – по две.
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Вашему вниманию – расписание, трансляции на ТВ и в интернете и результаты встреч.
Группа В
19:00 Грузия – Испания, ТВ: "Футбол 1"
21:45 Косово – Швеция
Группа С
21:45 Болгария – Италия, ТВ: "Футбол 3"
21:45 Швейцария – Литва
Группа D
16:00 Казахстан – Франция, ТВ: "Футбол 1"
21:45 Украина – Финляндия, ТВ: "Украина", "Футбол 1"
Группа F
19:00 Дания – Молдова
21:45 Израиль – Шотландия
21:45 Австрия – Фареры
Группа I
19:00 Албания – Англия, ТВ: "Футбол 2"
21:45 Польша – Андорра
21:45 Сан-Марино – Венгрия
Группа J
19:00 Армения – Исландия
21:45 Румыния – Германия, ТВ: "Футбол 2"
21:45 Северная Македония – Лихтенштейн
Также игры можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.
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Смотрите обзор матча Франция – Украина:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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