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Украина – Финляндия: прогноз комментатора на матч квалификации ЧМ-2022

28 марта, 13:31

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Хозяева должны победить менее сильного соперника

Сегодня в Старом Свете проходят очередные 15 поединков отбора на мундиаль. На нашем сайте стартовал Украина – Финляндия онлайн. "Сине-желтые" сыграют второй официальный матч в 2021 году.

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После удачного матча во Франции и набранного одного очка команда Андрея Шевченко обязана настроиться на победу над более слабым соперником, избежав любой недооценки.

Сможет принять участие в этом поединке Артем Довбик. В целом же очень интересно, какой будет ротация в нашей главной команде страны и сохранит ли тренерский штаб стартовую схему с тремя центральными защитниками, учитывая потери на флангах атаки. Или же мы увидим привычные фланги с Коноплянкой и Ярмоленко, несмотря на потерю игровой практики первым и недавнюю травму второго, из-за которой он не попал в заявку во Франции.

Узнавайте расписание и результаты матчей отбора на ЧМ-2022 в воскресенье, 28 марта.

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Сборная Финляндии накануне расписала боевую ничью с Боснией и Герцеговиной (2:2). Теему Пукки, выступающий в Чемпионшипе за "Норвич" и пребывающий в отличной форме, на этот раз выстрелил дублем. В целом же у Маркку Канервы собрана сбалансированная и компактная команда, которая уже немало лет играет вместе.

Между собой сборные Украины и Финляндии встречались в отборе на предыдущий чемпионат мира, тогда в обоих матчах наша команда добыла непростые победы (1:0 и 2:1), но на мундиаль не вышли ни мы, ни они.

Ставка. Думаю, команда Андрея Шевченко должна победить. Возможно, победит и не пропустит.

Тем временем Шевченко рассказал, как будет играть с Финляндией.

Вспомним, как финны в гостях побеждали команду Болгарии:

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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