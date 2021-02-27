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"Україна – це дім, де я був щасливий": але тренер "Роми" побоюється приїзду до Києва

27 лютого, 00:32

Олена Павлова Олена Павлова

Паулу Фонсека добре знає "Шахтар" і його гравців

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека поділився емоціями після жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, де йому належить зіграти проти свого колишнього клубу – донецького "Шахтаря". Раніше ми розповідали, що в "Ромі" думають про "гірників" і жереб в Лізі Європи.

"Зіграти проти колишнього клубу – це доля. Буде дуже важко. Я добре знаю "Шахтар", добре знаю його гравців – це відмінна команда. У цьому році в Лізі чемпіонів вони двічі виграли у "Реала", зіграли внічию з лідером Серії А – "Інтером". Буду дуже радий повернутися в Україну. Це – дім, де я був дуже щасливий. Це були три роки, які я не забуду. Але зараз я їх суперник", – цитує Фонсеку сайт "Роми"

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека / Фото: AFP

"Ми повинні будемо провести хороший матч в Римі. Я знаю, що в Україні завжди складно грати. У Києві ми повинні будемо добре зіграти на "Олімпійському". В обох зустрічах нам доведеться викладатися на 100%"

Раніше тренер "Шахтаря" відреагував на жеребкування Ліги Європи.

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Відзначимо, що перший матч "Рома" – "Шахтар" відбудеться 11 березня в Італії, а матч-відповідь пройде 18 березня в Києві.

Дивіться всі результати жеребкування Ліги Європи.

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Ліга Європи Шахтар Донецьк Рома Італія Паулу Фонсека
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