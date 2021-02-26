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Вовків боятися, в футбол не грати: що за суперник попався "Шахтарю"

26 лютого, 15:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Гірники" вдало грають з римським клубом

В 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє проти італійської "Роми". Що собою являють "вовки" спробуємо розібратися.

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Шлях в 1/8 фіналу

Якщо "гірники" перекочували сюди з Ліги чемпіонів, то "Рома" була від самого початку в Лізі Європи. Команда потрапила в одну групу з "Янг Бойз" (Швейцарія), "Клуж" (Румунія) і ЦСКА (Болгарія). 4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, різниця м'ячів 13-5 – і перше місце в групі.

В 1/16 фіналу римляни двічі обіграли португальську "Брагу" – 2:0 і 3:1.

Боротьба за ЛЧ

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У Серії А "вовки" в 23 матчах набрали 44 очки і ведуть боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Команда на четвертому місці. Трохи вище "Ювентус" – 45 очків, трохи нижче "Аталанта" і "Лаціо" – по 43, поруч і "Наполі" – 40.

Гроші

Авторитетний сайт Transfermarkt оцінив склад "Роми" в 370,35 млн євро ( "Шахтар" – 158,7 млн). Найдорожчий футболіст – Ніколо Дзаньоло (45 млн). Але він гру з "гірниками" пропустить через розрив хрестоподібних зв'язок. Лоренцо Пеллегріні коштує 37 млн євро, Жордан Верету – 30 млн.

Старі знайомі

"Рому" очолює Паулу Фонсека. Він працював у "Шахтарі" з 2016 по 2019 рік. Тричі перемагав в чемпіонаті України і виграв три Кубки України.

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До того ж, на вістрі атаки римлян Генріх Мхітарян. Він тричі ставав чемпіоном України в футболці "Шахтаря".

Генріх Мхітарян
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Генріх Мхітарян / Фото: Getty Images

Команди вже тричі перетиналися в єврокубках. Чотири перемоги у "Шахтаря" і дві – у "Роми".

На груповому етапі ЛЧ команди обмінялися перемогами, але в плей-офф вийшла лише "Рома". А потім були зустрічі в 1/8 фіналу. Спочатку "Шахтар" пройшов далі, а недавно "Рома" взяла реванш.

  • ЛЧ-2006/07, група: "Шахтар" – "Рома" – 0:4, 1:0
  • ЛЧ-2010/11, 1/8 фіналу: "Шахтар" – "Рома" – 3:2, 3:0
  • ЛЧ-2017/18, 1/8 фіналу: "Шахтар" – "Рома" – 2:1, 0:1

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