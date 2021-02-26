"Фонсека – мій друг": тренер "Шахтаря" відреагував на жеребкування Ліги Європи

За іронією долі у 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтарю" випала італійська "Рома", яку очолює колишній наставник "гірників" Паулу Фонсека. Результати жеребкування прокоментував нинішній коуч донецької команди Луїш Каштру, який відразу зазначив, що жеребкування його ніколи не дивує і потрібно бути готовим до будь-якого суперника.

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Про відносини з Фонсекою

"Паулу – мій друг. Ми разом працювали в "Порту". Коли він пішов з "Шахтаря", я прийшов на заміну. Він – великий тренер з великими знаннями і чудовою якістю футболу. Але гра буде не проти Паулу Фонсеки, а проти "Роми". І Фонсека буде грати не проти Каштру, а проти "Шахтаря". Це буде дуже "притиснутий" етап для обох команд, дві складні зустрічі – спочатку в Римі, потім в Києві. У нас є всі надії пройти далі", – цитує тренера "Шахтар"

Луїш Каштру / Фото: Reuters

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Фонсека добре знає "Шахтар"

Каштру вважає, що в наші дні тренеру не потрібно працювати в клубі, з яким зустрічається його команда, щоб дуже добре його знати: "Ми вивчаємо суперників дуже детально. Паулу знає характер гравців "Шахтаря". Переглядаючи матчі, ми не завжди можемо прочитати емоційну складову футболістів. Перевага це? Подивимося".

"На нас чекає зустріч з черговим складним суперником, але ми вже грали з іншими, і нам вдавалося проходити далі. За 20 єврокубкових матчів в "Шахтарі" у нас 9 перемог, 6 нічиїх і 5 поразок; 2 поразки від" Боруссії ", по 1 – від "Інтера", "Аталанти" і "МанСіті". Ми зустрічалися з європейськими грандами і зрозуміли, що все можливо. Зараз всі двері відкриті"

/ Фото: AFP

Статистика на користь "Шахтаря

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До цього сезону "Шахтар" провів 6 матчів з "Ромою" і здобув 4 перемоги, проте Каштру не вважає, що це дає "гірникам" якусь перевагу:

"Наша мета – пройти далі. Ми можемо зіграти внічию два матчі, але пройти. Статистика – така річ, яка не завжди є правдивою. Для нас, тренерів, це багато в чому не рахується. У футболі все відбувається по-різному. Сподіваємося, що цього разу все пройде добре. Ми абсолютно спокійно підійдемо до цих матчів, але ще має бути величезна робота в чемпіонаті і Кубку"

Раніше ми писали, що "Шахтар" радий зустрічі зі своїм колишнім тренером.

Дивіться всі результати жеребкування Ліги Європи.

Дивіться, як "Шахтар" грав проти "Маккабі"

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