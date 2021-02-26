"Два великих фінали з "Шахтарем": що в "Ромі" думають про жереб в Лізі Європи

Спортивний директор італійської "Роми" Тьягу Пінту поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. На цій стадії римський клуб зіграє проти донецького "Шахтаря".

"На нас чекають складні матчі, адже "Шахтар" – дуже досвідчена команда в єврокубках. У цьому сезоні вони двічі обіграли "Реал". Це показує, наскільки вони сильні. У них дуже хороший тренер. Це буде цікавим випробуванням для Паулу Фонсеки, у нього відмінна історія з "Шахтарем", – дає слова директора сайт "Роми"

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Тьягу Пінту / Фото: Roma AS

Пінту зазначає, що і в Лізі Європи, і у внутрішніх змаганнях "Рома" хоче поліпшити свої виступи і домогтися найкращих результатів. А матчі з "Брагою показали", що римляни стали грати краще.

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"Але зараз ми повинні думати не про фінал, а про наступний матч. Нас чекають дві великі битви, два великих фінали з "Шахтарем". Повинні налаштовуватися так, що кожна зустріч – фінал. Повинні боротися до кінця, щоб пройти і не турбуватися про Гданськ, де відбудеться фінал турніру"

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"Рома", Джанлука Манчіні / Фото: Reuters

Відзначимо, перший матч "Рома" – "Шахтар" відбудеться 11 березня в Італії, а матч-відповідь пройде 18 березня в Києві.

Раніше ми писали, що "Шахтар" радий зустрічі зі своїм колишнім тренером.

Дивіться всі результати жеребкування Ліги Європи.

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Дивіться, як "Рома" грала проти "Браги"

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