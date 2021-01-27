"Ти віслюк!" – "А ти сучий син!": Відео та розшифровка "півнячого бою" Ібрагімовича і Лукаку

Стали відомі подробиці сутички між форвардом "Мілана" Златаном Ібрагімовичем і нападником "Інтера" Ромелу Лукаку під час чвертьфінального матчу Кубка Італії, який завершився вольовою перемогою "Інтера" з рахунком 2:1.
Наприкінці першого тайму зустрічі захисник "Мілана" Алессіо Романьйолі сфолив на Лукаку, що викликало невдоволення бельгійця. Ібрагімович приєднався до суперечки, яка бла схожою на півнячий бій. Златан навіть злегка буцнув Ромелу головою в підборіддя.
Як повідомляє Sport Mediaset, при цьому швед сказав Лукаку: "Іди займайся своїм вуду-лайном, маленький віслюк".
На це Лукаку відповів: "Хочеш поговорити про мою матір? Сучий син".
Арбітр показав обом гравцям-гігантам по жовтій картці. І пристрасті вляглися. Хоча все могло бути спекотніше. Нагадаємо, Ібра – володар чорного пояса з тхеквондо.
Відео сутички Ібрагімовича і Лукаку
Можливо, назвавши Лукаку "віслюком", Ібрагімович згадав слова власника "Евертона" Фарада Моширі. У 2018 році, говорячи про перехід бельгійця до "Манчестер Юнайтед", той сказав, що мати Лукаку під час поїздки до Африки порадила сину перейти в "Челсі", і це було "щось пов'язане з вуду". Сам Лукаку заперечував це.
Відзначимо, що в другому таймі матчу з "Інтером" автор єдиного гола "Мілана" Ібрагімович отримав ще одну жовту картку за удар по ногах Коларова, за що був вилучений з поля. У меншості команда Златана пропустила два м'ячі і поступилася путівкою до півфіналу Кубка Італії "Інтеру".
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