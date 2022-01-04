Подружжя з Чилі назвало сина на честь двох футболістів збірної Франції

Люди іноді настільки захоплені футболом, що готові на шалені вчинки. Так чилійська пара футбольних фанатів назвала свою новонароджену дитину Грізманом Мбаппе.
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Ця дитина стала першою, хто народився 2022 року в лікарні Коп'япо в регіоні Атакама на півночі Чилі. Дитина з'явилася на світ увечері 1 січня.
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Зазначається, що батько вибрав ім'я на честь форварда Атлетіко Антуана Грізманна, мати – на честь нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе. Повне ім'я новонародженого – Грізман Мбаппе Чамбі Пакахе.
Muchas felicidades- Servicio Salud Atacama (@SSaludAtacama) January 2, 2022
Saludamos con mucho cariño a Griezmann Mbappé, primer bebé en nacer en el @hospitalcopiapo este 2022
Un gran abrazo para él y su madre Teodora por la llegada de su hijo quien nació este sábado 1/1 на 21:09 годин, #Atacama pic.twitter.com/AsC81Rc6JW
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